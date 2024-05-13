سمو أمير البلاد والسلطان هيثم بن طارق يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وسلطنة عمان

عقدت بقصر بيان مساء اليوم جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة ترأس فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الجانب الكويتي فيما ترأس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة الجانب العماني وبحضور معالي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وقد صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وتوسيع أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.