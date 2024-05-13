بنك الخليج يختتم النسخة الثالثة من مسابقة “الداتاثون”

بمشاركة أكثر من 400 متسابق من الشباب والمواهب الكويتية، أعلن بنك الخليج الفرق الفائزة في ختام النسخة الثالثة من مسابقة “الداتاثون”، المنصة الأولى من نوعها في الكويت، لتمكين المتخصصين في البيانات وطلاب المدارس والجامعات والمهتمين بالعمل في مجالات البيانات والتحليلات.

وشهدت النسخة الثالثة، التي أقيمت في المركز الثقافي بجامعة الكويت، بالتعاون مع جامعة الكويت – كلية العلوم الحياتية وأكاديمية ” كودد” وبحضور شركة TABLEAU العالمية، إقبالاً كبيراً من الشباب والمواهب على المشاركة في مسارات المسابقة الثلاث وهي،” تحليل البيانات” و”عرض البيانات” و”الذكاء الاصطناعي ” GenAI “.

وبهذه المناسبة، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج السيدة/ سلمى الحجاج: ” نبارك للفرق الفائزة، ولجميع المشاركين في المسابقة الذين انخرطوا في ورش عمل مع خبراء متخصصين في علم البيانات لمساعدتهم على تحقيق طموحهم ومواصلة مسارهم المهني في هذا المجال المميز.

وأضافت: يلتزم بنك بتسخير كل امكانياته في نشر ثقافة علم البيانات في المجتمع، وتشجيع الشباب على بناء مهاراتهم في مجال البيانات، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للكويت انطلاقاً

من رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى امتلاك رأس مال بشري مبدع، واستراتيجية بنك الخليج الهادفة إلى ترسيخ مكانته كبنك للمستقبل.

أعضاء لجنة التحكيم يتقدمهم مي العويش

وأشارت إلى أن النسخة الثالثة تأتي استكمالاً للنجاح الكبير والإقبال القياسي من الشباب على المشاركة في المسابقة والاستفادة من الخبرات النوعية التي يحصلون عليها في ورش العمل، ولهذا حرصنا على إتاحة الفرصة لشرائح عمرية جديدة في النسخة الجديدة من خلال تخفيض الحد الأدنى لسن المشاركين من 18 إلى 16 عاماً، مع السماح لهم بالتسجيل في جميع المسارات، وكذلك تقديم مسار الذكاء الاصطناعيGenAI لأول مرة.

وذكرت أن هذا الحدث السنوي يعزز مكانة بنك الخليج كبنك رائد في مجال البيانات والخدمات الرقمية، كما يساعد على نشر ثقافة البيانات في جميع أنحاء المجتمع، مع التركيز على الشباب، مبينة أن المسابقة أتاحت فرص مميزة لمشاركة لطلاب الجامعات وحديثي التخرج الباحثين عن فرص تدريبية عالية المستوى في مجال تحليل البيانات والبرمجة، وكذلك طلاب المدارس الثانوية فوق 16 عاماً. فضلاً عن عشاق البيانات من الأفراد ذوي الخبرة في مجال تحليل البيانات، وحتى عامة الناس المهتمين بعلم البيانات.

من جانبه، قال عميد كلية العلوم الحياتية دكتور نواف الهاجري:” سعداء باستضافة هذه المسابقة المميزة في حرم مدينة صباح السالم الجامعية، بالتعاون والشراكة مع بنك الخليج، ونجاحنا في استقطاب المزيد من الشباب سواء من طلبة المدارس والجامعة وموظفي القطاع الحكومي والخاص للانخراط في هذا المجال المميز”.

وبدوره قال، نائب رئيس شركة Tableau العالمية غيث غازي إن الدور الذي يقوم به بنك الخليج من خلال تنظيم تلك المسابقة هام للغاية في دعم قاعدة المواهب في الكويت من حيث العدد والقدرات والذي بدورة ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي بشكل عام.

جانب من ورش العمل

كادر

فئات المشاركين

طلاب الجامعة: المسجلون حاليًا أو المتخرجون حديثًا والذين يبحثون عن فرصة تعليمية لاكتساب الخبرة في مجال تحليل البيانات والبرمجة وحل المشكلات.

طلاب المدارس الثانوية: لأول مرة، تمكن طلاب المدارس الثانوية من سن 16 عاماً الانضمام إلى جميع المسارات الثلاثة، وتعلم مهارات جديدة والانخراط في ثقافة البيانات.

عشاق البيانات: الأفراد ذوي الخبرة في تحليل البيانات وتفسيرها.

عامة الناس: جميع الأفراد المهتمين بعلم البيانات وتطبيقاته