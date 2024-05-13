سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الإمارات بالذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم

13 مايو، 2024
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم.

مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمختلف الميادين في عهد سموه الميمون والتي عززت من مكانتها الرفيعة لدى المجتمع الدولي.

كما أعرب سموه حفظه الله عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الراسخة والأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين وعن التطلع للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

المصدر
كونا
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13 مايو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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