جهاز تكنولوجيا المعلومات: الكويت تشهد رحلة رقمية متسارعة يؤدي فيها الذكاء الاصطناعي دورا محوريا

أكد المدير العام بالتكليف للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمار الحسيني اليوم الاثنين أن دولة الكويت تشهد رحلة رقمية متسارعة لتكنولوجيا المعلومات ويؤدي فيها استخدام الذكاء الاصطناعي دورا محوريا.

وقال الحسيني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال انطلاق قمة الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات 2024 إن القمة في نسختها الثالثة تهدف إلى إبراز الدور الأساسي للرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة والإنتاجية والربحية.

وشدد على التزام الحكومة الكويتية الثابت بتعزيز أجندتها الرقمية بما يتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035) واستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040.

كما أكد التزام البلاد بتبني التقنيات الناشئة وقيادة الابتكار في كل من القطاعين العام والخاص واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مع تزايد استثمار المؤسسات في الكويت.

ولفت إلى تمكين منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير قدراتها لمواكبة العصر الرقمي الحالي مبينا أن القمة من شأنها تعزيز الحوارات البناءة بين شركات التكنولوجيا الرائدة في المنطقة وصناع القرار المؤثرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأفاد الحسيني بأن هذا الحدث سيشكل منصة مهمة لاستكشاف الدور المتطور للذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل تكنولوجيا المعلومات وتسريع التحول الرقمي في جميع القطاعات في دولة الكويت سواء كان القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأشار إلى أهمية تطوير المهارات والقدرات لتمكين القياديين والموظفين من الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في مسيرة التحول الرقمي.

ويشارك في القمة التي تستمر يوما واحدا نخبة من المتحدثين وقادة التحول الرقمي الذين سيناقشون عدة موضوعات حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على التكنولوجيا بشكل عام.

ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات يقودها الخبراء وحلقات نقاش ستقدم منظورا شاملا حول التحديات والفرص التي تشكل المشهد الرقمي مثل استراتيجيات تحديث التطبيقات وتحصين المؤسسات في الاقتصاد الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات من أجل التحول الرقمي.