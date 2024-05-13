رئيس الأركان يقوم بزيارة تفقدية إلى قيادة الشرطة العسكرية

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن بندر سالم المزين صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى قيادة الشرطة العسكرية، وكان في استقباله لدى وصوله آمر قيادة الشرطة العسكرية العميد الركن عادل عبدالله يوسف وعدد من ضباط القيادة.

واستمع المزين في مستهل زيارته إلى إيجاز مفصل تم من خلاله بيان طبيعة المهام والواجبات المنوطة بالشرطة العسكرية. وشهد خلال الزيارة عرضاً خاصاً لقوات الشرطة العسكرية، تضمن كيفية التعامل في عمليات مكافحة الشغب، كما جرى تقديم عرض لبعض المهارات والفنون القتالية في أسلوب التعامل لحفظ أمن الشخصيات خلال تنقلها.

من الزيارة

وأكد رئيس الأركان أن منتسبي الشرطة العسكرية هم القدوة في الإنضباط والإلتزام، ووجودهم أساس نجاح الواجبات والمهام لعموم وحدات الجيش.

وفي ختام الزيارة أشاد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين بما يقدمه منتسبي الشرطة العسكرية من جهود و ما يقومون به من مهام وواجبات مناطة بهم، ودعا إلى المحافظة على درجة جاهزيتهم والوصول بها إلى المستويات التي نتطلع إليها جميعاً، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، والعمل لما فيه خير وطننا المعطاء، في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.

من الزيارة