دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع الشعب الأفغاني جراء الفيضانات التي اجتاحت أفغانستان

دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع الشعب الأفغاني جراء الفيضانات التي اجتاحت أفغانستان

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع الشعب الأفغاني الصديق جراء الفيضانات التي اجتاحت أفغانستان وتسببت في مقتل العشرات وجرح المئات من الأشخاص كما أدت إلى تدمير العديد من المباني والمنازل في عدد من المناطق في إقليم بغلان شمالي أفغانستان.

وعبرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين عن خالص تعازي دولة الكويت للشعب الأفغاني الصديق ولذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الكارثة ومتمنية للمصابين الشفاء العاجل.