وزارة الخارجية

دولة الكويت تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع الشعب الأفغاني جراء الفيضانات التي اجتاحت أفغانستان

13 مايو، 2024
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أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع الشعب الأفغاني الصديق جراء الفيضانات التي اجتاحت أفغانستان وتسببت في مقتل العشرات وجرح المئات من الأشخاص كما أدت إلى تدمير العديد من المباني والمنازل في عدد من المناطق في إقليم بغلان شمالي أفغانستان.

وعبرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين عن خالص تعازي دولة الكويت للشعب الأفغاني الصديق ولذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الكارثة ومتمنية للمصابين الشفاء العاجل.

المصدر
كونا
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13 مايو، 2024
0 42 أقل من دقيقة

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