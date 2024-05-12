قياس قوة أحد الزلازل

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب غواتيمالا ولا إصابات

12 مايو، 2024
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ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات الأحد منطقة حدودية بين غواتيمالا والمكسيك، ولم يوقع أي إصابات واقتصرت أضراره “الطفيفة” على الماديات، وفق المعهد الغواتيمالي لعلم الزلازل “إنسيفومه”.

ووقع الزلزال عند الساعة 5,39 بالتوقيت المحلي (11:39 ت غ). وتم تحديد مركزه في المحيط الهادئ على بعد نحو 90 كلم من سواحل منطقة سان ماركوس المحاذية للمكسيك والواقعة إلى جنوب غرب العاصمة الغواتيمالية.

الزلزال الذي ضرب على عمق 25 كلم لم يوقع أي ضحايا، وفق الهيئة الوطنية.

لكن أفيد عن أضرار “طفيفة” في المستشفى الوطني في سان ماركوس حيث رُصدت تشققات وأضرار في سقف المرفق، وفق منسّق شؤون الحد من الكوارث.

وأفادت هذه الهيئة الوطنية أيضا بثلاثة انهيارات على أحد الطرق.

وفق السلطات، 90 بالمئة من أراضي غواتيمالا عرضة للزلازل نظرا لوقوع البلاد عند نقطة التقاء صفيحتين تكتونيتين وعلى فوالق عدة.

المصدر
أ ف ب
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12 مايو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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