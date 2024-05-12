بنك برقان يحقق صافي أرباح بقيمة 10 ملايين دينار كويتي في الربع الأول من عام 2024

أعلن بنك برقان (“برقان” أو “البنك”) نتائجه المالية عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024 (الربع الأول).

وحقق بنك برقان إيرادات بقيمة 54 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2024، مسجلاً نسبة نمو بواقع 7% على أساس سنوي. وتعود الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بقيمة 20 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 27% على أساس سنوي، واستقرار صافي الإيرادات من الفوائد عند 34 مليون دينار كويتي. وحقق بنك برقان أرباحاً تشغيلية للربع الأول بقيمة 24 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي نتيجة لارتفاع الإيرادات واستقرار التكاليف التشغيلية. ونتيجة لذلك، شهد صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي مسجلاً 10 ملايين دينار كويتي.

وخلال الربع الأول من العام 2024، أظهر البنك نمواً قوياً في الأصول بنسبة بلغت 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 7.8 مليار دينار كويتي كما في نهاية الربع الأول. وكذلك سجلت محفظة القروض لمجموعة بنك برقان نمواً بشكل قوي لتصل إلى 4.3 مليار دينار كويتي، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو محفظة قروضه في الكويت والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي. كما زادت ودائع العملاء بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 5.1 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من 2024.

وعلاوة على ذلك، أظهرت النتائج المالية للبنك الحفاظ على مستويات رأس المال الجيدة، حيث بلغت نسبة حقوق ملكية المساهمين (CET1) 13.2%، ونسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (1 Tier) 15.7%، ومعدل كفاية رأس المال نسبة 19.5%، مما يشير إلى مستوى كافٍ من المصدات الرأسمالية وهو ما يدعم خطط نمو البنك في المستقبل.

وفي معرض تعقيبه على نتائج الربع الأول، قال الشيخ/ عبد الله ناصر الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك برقان: “لقد بدأنا هذا العام على أسس مالية متينة، حيث نواصل تعزيز مركزنا المالي وتطوير البنية التحتية التشغيلية لنتمكن من تنفيذ خطط النمو للبنك. كما واصلنا الاستثمار في تعزيز كفاءة عملياتنا، وتطوير بنيتنا التحتية ورأسمالنا البشري، بالإضافة إلى تعزيز الأسس التي نحتاجها لتنفيذ خطط النمو والتطوير الطموحة للبنك. وعلاوة على ذلك، تمكنا من الحفاظ على التوازن الفعال لخطط النمو المستهدفة وفق منهجية حصيفة لإدارة المخاطر وذلك لتحقيق قيمة ملموسة لمساهمينا الكرام”.

وأضاف السيد/ رئيس مجلس الإدارة: “إننا نضع عملاءنا في صلب استراتيجيتنا، حيث نهدف بشكل أساسي لمواصلة تقديم تجربة مصرفية متميزة وسلسة ومخصّصة تلبّي باستمرار احتياجاتهم المتغيرة بشكل متسارع”.

تجربة مصرفية متميزة ومتطورة

إن أحد التطورات الرئيسية التي تم إنجازها خلال الربع الأول من عام 2024 هي الكشف عن العلامة التجارية والهوية الجديدة لإدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات للبنك، مقدماً منتجات وخدمات ملائمة من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. إن هذا التجديد يجسد حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الخاصة التي تعد بتطوير تجربة العملاء إلى آفاق أرحب، حيث واصل البنك توسيع عروضه وتنويع شرائح منتجاته المخصصة.

وخلال الربع الأول من عام 2024، واصل البنك الاستثمار في موارده من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيا وتنفيذ الحلول المصرفية الرقمية المتطورة التي تعزز من تجربة العميل في جميع مراحلها. وشملت هذه الجهود إطلاق الإصدار الجديد لنظام الانتظار المبتكر لأول مرة في الكويت من خلال الربط المباشر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (تطبيق هويتي) لاختصار الكثير من فترات الانتظار.

كما واصل البنك الحفاظ على الزخم في استراتيجيته الجديدة للخدمات المصرفية للأفراد حيث قام بتوسيع نطاق خدماته وحلوله لعملائه المميزين من خلال العروض المصرفية المحدثة للعملاء المميزين والعملاء النخبة.

استثمار متواصل في رأس المال البشري مع التركيز على التكويت

واصل بنك برقان خلال الربع الأول من 2024 التزامه اللامتناهي في الاستثمار برأس المال البشري وتطويره ونموه، وذلك في إطار التزامه باستراتيجيته الرامية إلى تعزيز موقعه بين أفضل أماكن العمل في القطاع المصرفي. وقد واصل بنك برقان الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2024 من خلال قيامه بسلسلة من التعيينات والترقيات من داخل إدارات البنك على جميع المستويات بما في ذلك الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.

وخلال الربع الأول من عام 2024، قام بنك بنك برقان بإطلاق برنامجه الجديد “منارة برقان”، الذي يهدف إلى تقدير موظفيه ممَن يتميزون بأداء استثنائي، بالإضافة إلى إقامة برنامج “Rock Your Habits” الذي يهدف لتوعية موظفي البنك بأهمية اتباع نظام صحيّ، كما احتفى بتخرج 34 موظفاً متميزاً من مجموعة برامج الشهادات المعتمدة في معهد الدراسات المصرفية.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية الموحدة، لبنك برقان، تشمل نتائج عمليات المجموعة في الكويت، إضافة إلى حصّتها من النتائج التي تم تسجيلها في كافة شركاتها التابعة، وهي: بنك برقان تركيا، بنك الخليج الجزائر وبنك تونس العالمي. ومن خلال هذا الانتشار الإقليمي، فإن بنك برقان يمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع الإقليمية في الكويت وتركيا والجزائر وتونس، إضافة إلى مكتبه التمثيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.