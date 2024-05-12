“إنجاز” وبنك الخليج يعلنان الفائزين في مسابقة الشركة 2024

اختتمت جمعية إنجاز الكويت مسابقة برنامج الشركة لعام 2024 برعاية بنك الخليج، والتي تواصلت على مدى يومين في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM، حيث أعلنت لجنة التحكيم فوز عدد12 مشروعاً من بين الفرق المتنافسة على الجوائز المختلفة من فئة الجامعات وطلاب المدارس.

وكرم بنك الخليج الراعي الرئيسي لبرنامج الشركة الفرق الفائزة بحضور جمع كبير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، والمتطوعين، ومعلمي المدراس، إلى جانب عدد من الجهات والشركات الراعية والداعمة للجمعية.

وفي إطار دعمه المتواصل للشباب، والشراكة الطويلة مع جمعية انجاز الكويتية، كرم بنك الخليج أفضل مشروعين ضمن المشروعات الفائزة، وهما شركة “نعمة” الفائزة بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2024 عن فئة الجامعات وشركة “فلاش “عن فئة طلاب المدارس، وهو الأمر الذي يؤهلهما لتمثيل دولة الكويت في مسابقة برنامج الشركة الإقليمية والتي تشارك فيها 14 دولة عربية.

بنك الخليج

وبهذه المناسبة، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج السيدة/ نجلاء العيسى: ” نبارك لشركتي “نعمة”، و”فلاش” على فوزهما المستحق بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2024، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به جمعية إنجاز في تنظيم المسابقة سنوياً.

وأشارت العيسى إلى أن البنك يحرص سنوياً على مواصلة رعايته للتدريب الذي تنظمه جمعية إنجاز الكويت للمشروعين الفائزين في مسابقة “الشركة”، واللذان يمثلان دولة الكويت في مسابقة إنجاز الإقليمية، المزمع إقاماتها في دولة الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضافت: نفتخر في بنك الخليج بالشراكة المتواصلة مع جمعية انجاز لأكثر من 18 عاماً، والتي شهدت تبني ودعم الكثير من الأفكار والشركات التي أصبح البعض منها جزء من عالم الاقتصاد والأعمال في الكويت حالياً.

وأكدت حرص بنك الخليج على دعم الشباب كجزء من التزامه بتشجيع وتطوير مهارات العمل الاحترافية لديهم، التي تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل التي تشهد متغيرات سريعة للغاية محلياً وعالمياً، وذلك في إطار استراتيجية بنك الخليج 2025 الي تضع الشباب في بورة اهتمامها، ورؤية الكويت 2035 التي تؤكد على أهمية الاستثمار في الشباب.

وأشارت إلى أن مسابقة برنامج الشركة تحظى بشعبية كبيرة بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات، ويوفر فرصة غير مسبوقة لهم في ممارسة تجربة عملية في تأسيس وإدارة شركة حقيقية، بدعم ورعاية من مؤسسات كبرى وفي مقدمتها بنك الخليج.

ونوهت إلى أن الشراكة الناجحة بين بنك الخليج وجمعية إنجاز الكويت أثمرت عن تدريب نحو 18 ألف طالب وطالبة خلال السنة الدراسية 2023 /2024، شملت مختلف المراحل الدراسية، من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، وكذلك حديثي التخرج تم تدريبهم.

جمعية انجاز

من جانبها، أشادت الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية السيدة/ليلى هلال المطيري بمستوى الطلاب المتنافسين، مسيرة إلى إن إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة هو أحد اسباب استمرارية ونجاح جمعية انجاز الكويت.

وأشارت إلى أن الشراكة مع بنك الخليج هي شراكة فوق العادة، فهي شراكة استراتيجية ممتدة على سنوات طويلة، حيث يعتبر بنك الخليج داعم اساسي لأنشطة الجمعية وذلك من خلال توفير المتطوعين والمشاركة في تقديم البرامج التدريبية للطلبة.

وأضافت: أن جمعية انجاز الكويتية خلال رحلتها قامت بتدريب أكثر من 120 ألف طالب وطالبة على مختلف البرامج التدريبية، والتي تهدف إلى صقل مهارات الشباب في ثلاثة محاور وهي: الجاهزية للعمل وريادة الأعمال والمعرفة المالية، وإننا في جمعية انجاز الكويتية نتطلع دائما لتقديم كل ما يخدم الشباب وتهيئتهم لمواجهة تحديات المستقبل.

يذكر أن جمعية إنجاز الكويتية مؤسسة غير ربحية، تابعة لشبكة “جونيور أتشيفمنت العالمية”، معززة من قبل القطاع الخاص الكويتي. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع قطاعي الأعمال والتعليم في الكويت، وبمساندة من المتطوعين المؤهلين، تقدم إنجاز برامج تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية حول ريادة الأعمال ومهارات القيادة، بهدف بناء مسارات مهنية ناجحة.

نجلاء العيسى تتسام درعاً تكريمياً من ليلى هلال المطيري

تكريم لجنة التحكيم

تم تكريم لجنة التحكيم المشاركين في مسابق الشركة وفي مقدمتهم رئيس التسويق في بنك الخليج السيدة/ نجلاء العيسى.

كوادر

دور بارز لمتطوعي بنك الخليج

قام متطوعو بنك الخليج بدور بارز في توجيه ومساعدة شباب الجامعات والمدارس المشاركين في مسابقة الشركة خلال كافة مراحل المشروع، فضلاً عن تقديم برامج مثل الإرشاد والمقابلات التجريبية مع طلاب الجامعات.

ما هو برنامج الشركة؟

يُدرس برنامج الشركة للطلاب مهارات ريادة الأعمال، وكيفية الاستعداد لسوق العمل، ويزودهم بالثقافة المالية، وذلك للطلاب في المرحلة المرحلتين، الثانوي والجامعة حيث تتاح لهم الفرصة لإقامة شركة حقيقية وإدارتها، ويمر الطلاب بالمراحل الكاملة لتأسيس مشروع جديد؛ حيث يبدأ الطلاب بوضع خطة عمل، ودراسات الجدوى، وبناء الفريق، وجمع رأس المال، وصولاً إلى ابتكار منتج أو خدمة وبيعها.

البرامج والدورات التدريبية

تشمل قائمة البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها جمعية إنجاز الكويت ما يلي:

كيف أبدأ

ورشة مخيم الإبتكار

برنامج الشركة

ورشة المبتكر الصغير

حديث انجاز

مشروع العمر

مساري إلى المهنية

داتاثون

قائمة الفائزين

نجلاء العيسى وليلى هلال المطيري تتوسطان الشركتين الفائزتين