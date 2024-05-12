بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 98.40 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 98.40 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 40ر98 نقطة ليبلغ مستوى 45ر7179 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 39ر1 في المئة.

وتم تداول 7ر360 مليون سهم عبر 15964 صفقة نقدية بقيمة 102 مليون دينار (نحو 311 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 57ر1 نقطة ليبلغ مستوى 53ر5971 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 3ر150 مليون سهم عبر 7246 صفقة نقدية بقيمة 4ر17 مليون دينار (نحو 53 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 62ر129 نقطة ليبلغ مستوى 39ر7846 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 68ر1 في المئة من خلال تداول 4ر210 مليون سهم عبر 8718 صفقة بقيمة 6ر84 مليون دينار (نحو 258 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 06ر0 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5801 نقطة من خلال تداول 5ر101 مليون سهم عبر 4361 صفقة نقدية بقيمة 9ر12 مليون دينار (نحو 3ر39 مليون دولار).

وكانت شركات (امتيازات) و(فيوتشر كيد) و(النخيل) و(يونيكاب) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (بيان) و(مدار) و(وربة كبيتل) و(كفيك) الأكثر انخفاضا.