رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال

رئيس المجلس الأوروبي: الأوامر بإجلاء المدنيين من رفح “غير مقبولة”

11 مايو، 2024
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اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال السبت أن أوامر الاحتلال بإجلاء المدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا الى مدينة رفح في جنوب قطاع غزة “غير مقبولة”.

وفي وقت سابق السبت، أمر جيش الاحتلال الفلسطينيين بمغادرة مزيد من المناطق في شرق رفح وشمال قطاع غزة بينما يمضي قدما في حربه على حماس.

وقال ميشال، رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن “أوامر إجلاء المدنيين المحاصرين في رفح إلى مناطق غير آمنة غير مقبولة”.

وأضاف على منصة اكس “ندعو الحكومة الاسرائيلية الى احترام القانون الإنساني الدولي ونطالبها بعدم تنفيذ عملية برية في رفح”.

وتابع “يجب أن تعمل نقاط العبور بكامل طاقتها والسماح بمرور المساعدات الإنسانية الأساسية وسط مجاعة متنامية”.

كما دعا شارل ميشال إلى مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

المصدر
أ ف ب
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11 مايو، 2024
0 46 أقل من دقيقة

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