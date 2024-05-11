اتحاد شركات الاستثمار يتلقى تكريماً من سفارة الإمارات تقديراً لجهوده في تحسين بيئة الأعمال

اتحاد شركات الاستثمار يتلقى تكريماً من سفارة الإمارات تقديراً لجهوده في تحسين بيئة الأعمال

تلقى اتحاد شركات الاستثمار تكريماً مميزاً من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت، وذلك خلال حفل تكريم الرعاة والداعمين لمعرض وملتقى الشركات الإماراتية الذي نظمته السفارة مؤخراً بعنوان “استكشاف الفرص في السوق الكويتية.”

شكر وتقدير:

وأعرب اتحاد شركات الاستثمار عن خالص شكره وتقديره لسفارة الإمارات على هذا التكريم، الذي يُعد بمثابة شهادة تقدير لجهوده الدؤوبة في سبيل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

دعم المبادرات المميزة:

يؤمن اتحاد شركات الاستثمار إيمانًا راسحًا بأهمية دعم المبادرات المميزة التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف القطاعات. ولذلك، فقد حرص الاتحاد على المشاركة الفاعلة في معرض وملتقى الشركات الإماراتية، إيمانا منه بأهمية هذه المنصات في:

تحسين بيئة الأعمال: من خلال توفير منصة مثالية للتواصل بين الشركات الكويتية والإماراتية وتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية.

تحقيق التنويع الاقتصادي: من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

تعزيز التنافسية: من خلال خلق بيئة تنافسية عادلة تحفز على الابتكار والإبداع.

وضع الكويت على الخريطة الإقليمية: من خلال إبراز مكانة الكويت كمركز مالي جاذب للاستثمار.

اتحاد شركات الاستثمار يتلقى تكريماً من سفارة الإمارات تقديراً لجهوده في تحسين بيئة الأعمال

القطاع الخاص شريك استراتيجي:

يؤكد اتحاد شركات الاستثمار على أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في خطط التنمية المحلية ويؤمن الاتحاد بأن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في:

قيادة النشاط الاقتصادي: من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة وخلق فرص عمل.

تشجيع روح المنافسة: من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق.

زيادة مستويات الكفاءة الإنتاجية: من خلال استخدام أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

العلاقات الكويتية – الإماراتية:

يعد هذا التكريم بمثابة شهادة على متانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت بدولة الإمارات العربية المتحدة . ويؤكد اتحاد شركات الاستثمار على التزامه بدعم جميع المبادرات التي تسهم في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.

الحوار المستمر والعمل المشترك:

يؤكد اتحاد شركات الاستثمار على أهمية الحوار المستمر والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في المنطقة ويؤمن الاتحاد بأن التعاون الاقتصادي بين الكويت والإمارات سيسهم بشكل كبير في تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين وتعزيز مكانتهما على الصعيد العالمي.

ختاما:

يشيد اتحاد شركات الاستثمار بجهود سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويؤكد الاتحاد على التزامه بدعم جميع المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت والإمارات العربية المتحدة.