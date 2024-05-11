الكويت تبحث في اجتماعات بالأمم المتحدة بناء القدرات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات

الكويت تبحث في اجتماعات بالأمم المتحدة بناء القدرات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات

بحثت دولة الكويت خلال اجتماعات مائدة مستديرة بالأمم المتحدة بناء القدرات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى مناقشة التحديات والطرق المثلى لتعزيز مجال الأمن السيبراني.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من دولة الكويت برئاسة رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد بوعركي في اجتماعات المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشة بناء القدرات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبحث بوعركي مع مسؤولين أمنيين أثناء الاجتماعات التي عقدت مساء أمس الجمعة بمقر الأمم المتحدة المبادرات الخاصة ببناء القدرات بين الدول وأصحاب المصلحة حيث تعتبر فرصة سانحة للدول لعرض مرئيتها وتجاربها بشأن أفضل أساليب العمل في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتحفيز عمل المجتمع الدولي في هذا الشأن.

وتناول بوعركي أيضا سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز سياسات وعمليات الحوكمة كما تم مناقشة التحديات والصعوبات والطرق المثلى لتعزيز مجال الأمن السيبراني في دولة الكويت.

وضم وفد الكويت كلا من نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية محمد العميري ومدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الخارجية عبدالله القديري.