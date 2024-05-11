بنك برقان يرعى الليلة الفنية في المدرسة المتحدة الأميركية

قدم بنك برقان رعايته لليلة الفنية السنوية التي نظّمتها المدرسة المتحدة الأميركية بالكويت للمعلمين والطلبة وعائلاتهم، وذلك في إطار جهوده الحثيثة في دعم الطلبة الكويتيين وتمكينهم وتنمية مهاراتهم.

وعلى غرار ليالي الفن السابقة، شكّل هذا الحدث منصة للطلبة للتعبير عن أنفسهم من خلال فنون مختلفة، مع تقديم العديد من الأنشطة المشوقة للزوار، بما يوطّد العلاقة بين الطلبة وأولياء أمورهم. وجدّد البنك هذا العام رعايته لليلة الفنية السنوية للمدرسة المتحدة الأميركية كجزء من برنامجه للمسؤولية الاجتماعية والتزامه الثابت بالتنمية الشاملة للطلاب في جميع المستويات التعليمية بالكويت.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ طلال حامد العيار، مسؤول أول – الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: “نحن فخورون جداً بمجتمع المدرسة المتحدة الأميركية بالكويت على جهودهم المستمرة لخلق مساحات آمنة وفرص مشجعة، حيث يمكن للطلاب أن يطلقوا طاقاتهم الإبداعية ويعبّرون عن أنفسهم في جو داعم”.

وأضاف “نحن مسرورون للغاية بتجديد رعاية بنك برقان لليلة الفنية السنوية والتواجد بين أوساط مجتمع المدرسة المتحدة الأمريكية لتشجيع الطلبة الموهوبين وإطلاق طاقاتهم من خلال العديد من الأنشطة الإبداعية. وكجزء من برنامجنا الشامل للمسؤولية الاجتماعية، فإننا ملتزمون بدعم جميع الجهود الفردية والجماعية التي تهدف إلى تعزيز المواهب الكويتية الشابة ومساعدتهم على النمو والتطور لمستقبل أكثر إشراقاً”.

جانب من تفاعل الزوار مع الأنشطة الإبداعية التفاعلية التي تم تقديمها خلال الليلة الفنيّة السنوية

الزائرين اجتمعوا لقضاء ليلة مميزة ومشاهدة العروض الحية تحت عنوان “الإيقاعات والنكهات العالمية”، بما في ذلك عرض موسيقي قدّمته فرقة MSHS، بالإضافة إلى عروض فردية على آلات موسيقية متنوعة وأخرى للأداء الصوتي، إلى جانب عرض مسرحي ركّز على نفس الموضوع. كما استمتع الزوار أيضاً بزاوية لتجربة الأطعمة العالمية لكل من البرازيل والصين والفلبين والهند، والكويت والمكسيك وتركيا. وأتيحت للطلبة وأولياء أمورهم أيضاً الفرصة للمشاركة بالعديد من أنشطة “Make and Take” الفنية التفاعلية مثل الطلاء المنتفخ، وصناعة المنحوتات من الأسلاك، والرسم على حقائب القماش، والطباعة بالشاشة، ونحت الألمنيوم، وصنع البطاقات البريدية، والشارات.

ولإضفاء مزيد من الأهمية على هذا الحدث المجتمعي، فقد قدّم فريق بنك برقان للآباء والطلبة معلومات مهمة حول التوعية المصرفية والثقافة المالية، خاصة فيما يتعلق بالطرق الآمنة لاستخدام بطاقات البنك والمدفوعات عبر الإنترنت، والتي يعتمد عليها العديد من المراهقين والشباب اليوم. يأتي هذا ضمن جهود بنك برقان المستمرة لدعم حملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية”، التي أطلقها بنك الكويت المركزي في عام 2021 بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يعتبر من أكبر المساهمين في دعم قطاع الثقافة والفنون في الكويت سواء عبر رعاية الأنشطة التي تقيمها المجتمعات الصغيرة مثل المدرسة المتحدة الأميركية بالكويت، أو المبادرات العامة مثل معرض دار الآثار الإسلامية، وذلك من منطلق إيمانه الراسخ بأن الحفاظ على الهوية الكويتية والتراث الأصيل يعتبر الحجر الأساسي لمستقبل ثقافي واقتصادي أكثر ازدهاراً.

روّاد الليلة الفنيّة السنوية وجانب من الأنشطة الإبداعية التفاعلية