سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا صباح اليوم من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب سموه خلاله عن وقوف دولة الامارات العربية المتحدة الي جانب دولة الكويت لكافة الاجراءات والقرارات التي تم اتخذتها للحفاظ على استقرارها مؤكدا سموه بأن استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات اخوية متينة ووثيقة داعيا سموه الله العلي القدير أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وقد شكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أخاه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذه البادرة الكريمة وعلى المشاعر الاخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات الاخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا سموه لدولة الامارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار والنماء تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.