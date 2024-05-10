وزير الدفاع الألماني: قد نحذو حذو واشنطن بشأن حظر تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس اليوم الجمعة إن حكومة برلين قد تحذو حذو نظيرتها الأمريكية بشأن تهديد الأخيرة بإيقاف تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.

وقال بستوريوس في مقابلة مع القناة التلفزيونية الألمانية الثانية (زي دي إف) إن الحكومة الألمانية “تفكر في اتخاذ خطوات مشابهة” لتلك التي اتخذتها الحكومة الأمريكية.

وأكد أن المسؤولين في الحكومة الألمانية يجرون مباحثات في هذا الخصوص مشيرا إلى أن الكلمة الفصل في هذا الموضوع تعود لوزارة الخارجية ومكتب المستشارية.

كما أعرب بستوريوس عن تفهمه لقيام الحكومة الأمريكية بخطوة تهديد الاحتلال الإسرائيلي بعدم تزويده بالأسلحة إذا نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة (رفح) الفلسطينية في أقصى جنوبي قطاع غزة.

وتأتي تصريحات الوزير الألماني على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض قيود على عمليات تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي على خلفية إصرار حكومة الاحتلال على اجتياح (رفح) بريا.

يذكر أن ألمانيا تعد من أهم الدول الغربية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة إذ سجلت صادرات الأسلحة الألمانية إليه قفزة مقدارها عشرة أضعاف في عام 2023 وفق بيانات وزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية.