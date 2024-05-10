وزير الخارجية يشارك في الاحتفال السنوي ليوم أوروبا

وزير الخارجية يشارك في الاحتفال السنوي ليوم أوروبا

10 مايو، 2024
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شارك وزير الخارجية عبدالله اليحيا في الاحتفال السنوي ليوم أوروبا الذي أقيم مساء أمس الخميس بحضور رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى دولة الكويت.

وقالت (الخارجية) في بيان لها اليوم الجمعة إن هذه المناسبة تعد احتفاء بعلاقات الصداقة الوطيدة والوثيقة التي تربط بين دولة الكويت والدول الأوروبية الصديقة وتكريسا للتقدم المثمر فيما بين الجانبين في مختلف مجالات التعاون المتعددة.

وأشارت إلى أن هذه المناسبة تعبر أيضا عن التطلع المشترك نحو الدفع بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع وتحقيق جميع الأهداف المشتركة بين الجانبين.

المصدر
كونا
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10 مايو، 2024
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