الرئيس المصري يحذر من عواقب التصعيد العسكري للاحتلال في رفح الفلسطينية

الرئيس المصري يحذر من عواقب التصعيد العسكري للاحتلال في رفح الفلسطينية

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس من عواقب تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة لا سيما على استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار الدكتور أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال المتحدث إن السيسي وغرتيريش استعرضا مستجدات الأوضاع في غزة على الأصعدة كافة بما في ذلك الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى إيقاف إطلاق النار في القطاع وما تتطلبه الظروف الراهنة من تضافر الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية.

وأضاف أن الجانبين أكدا السعي لتحقيق انفراجة للوضع المتأزم وتجنب لتوسيع دائرة الصراع وضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكل مناطق القطاع بشكل مستدام وبلا عوائق.

كما أكدا ضرورة استمرار الدعم الكامل لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “التي تقوم بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني لا سيما مع انهيار المنظومة الإنسانية وتعرض أهالي القطاع لمخاطر المجاعة والأوبئة”.

وأشار الجانبان إلى “العواقب الإنسانية الهائلة” للعمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في مدينة (رفح) الفلسطينية واصفين إياها بأنها تمثل عائقا خطرا أمام انتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وبحسب البيان طالب السيسي وغوتيريش بالعمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وذلك للحؤول دون تفاقم دائرة الصراع وإرساء الاستقرار في المنطقة.