الجامعات الإسبانية تعلن تعليق التعاون مع جامعات الاحتلال “غير الملتزمة بالسلام”

أعلن رؤساء الجامعات الإسبانية اليوم الخميس مراجعة اتفاقيات التعاون وتعليق العمل بها مع الجامعات ومراكز الأبحاث التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي لم تعرب عن التزامها الراسخ بالسلام والامتثال للقانون الإنساني.

جاء ذلك في بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي لاتحاد الجامعات الإسبانية العامة والخاصة عقب اجتماع رؤسائها بالعاصمة (مدريد).

ودعا البيان إلى الإيقاف الفوري والكلي للعمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى.

وطالب البيان الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتغطية حالة الطوارئ التي يعيشها سكانها المدنيون معربا في هذا السياق عن القلق العميق إزاء الأحداث الخطرة التي تجري حاليا القطاع.

وأضاف ان الجامعات الإسبانية ستراجع وتعلق اتفاقيات التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي لم تعرب عن التزامها الراسخ بالسلام والامتثال للقانون الإنساني مشيرا إلى أنها ستكثف بالمقابل التعاون مع أنظمة التعليم الفلسطينية وتوسيع برامج التطوعية ورعاية اللاجئين.

وأعرب البيان عن تأييد الجامعات الإسبانية الحراك الطلابي المتضامن مع فلسطين والمطالب بإيقاف تصعيد العنف مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم ضمان حرية التعبير والتصدي لأي سلوك أو موقف ضمن إطار معاداة السامية أو رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) أو أي سلوك آخر يخض على الكراهية داخل الحرم الجامعي.

وجدد البيان التزام الجامعات الإسبانية بالسلام والتعايش والعدالة وبالدفاع عن القانون الدولي الإنساني.

وبدأت منذ أيام قليلة اعتصامات ومظاهرات طلابية في الجامعة الإسبانية التي تطالب الحكومة الإسبانية بقطع العلاقات مع سلطات الاحتلال وكذلك قطع العلاقات مع الجامعات التابعة له وذلك في (مدريد) و (برشلونة) و(فالنسيا) و(بلاد الباسك) و(إشبيلية).