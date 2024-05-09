كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان تستضيف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المقيم في دولة الكويت

كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان تستضيف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المقيم في دولة الكويت

استقبل آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والاركان المشتركة اللواء الركن طيار فهد فحيمان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت غادة الطاهر.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الخميس إن ممثل الامين العام للامم المتحدة ألقت محاضرة بعنوان (المنظمات الدولية وتأثيرها على العمليات العسكرية وأهداف المنظمة في عملية إدامة السلام وحماية المدنيين في مناطق النزاعات) كما أشادت بدور دولة الكويت الفعال والداعم لمنظمة الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن هذه المحاضرة تأتي ضمن إطار البرنامج التدريبي لدورة القيادة والاركان المشتركة رقم (28).

من الحضور

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