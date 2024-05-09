الأرصاد الجوية: طقس البلاد مائل للحرارة إلى حار نهارا ومعتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع وفرصة لأمطار متفرقة السبت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع مائلا للحرارة إلى حار نهارا ومعتدلا ليلا مع فرصة أمطار خفيفة متفرقة مساء بعد غد السبت ونشاط للرياح نهار يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية حارة نسبيا مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية يوم السبت خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال البلوشي إنه يكون حارا وغائما جزئيا إلى غائم ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 25 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.