الأردن يدين اعتداء عدد من المستوطنين على مقر وكالة الـ”أونروا” في القدس المحتلة

الأردن يدين اعتداء عدد من المستوطنين على مقر وكالة الـ”أونروا” في القدس المحتلة

دانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الاربعاء بأشد العبارات اعتداء عدد من المستوطنين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في القدس المحتلة في تحد صارخ للقانون الدولي الذي ينص على ضرورة حماية منشآت الأمم المتحدة.

وحمل الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي الاحتلال الاسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية حماية مقار وموظفي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة.

ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لفرض تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بالامتثال لها.

كما دعا إلى منع أي اعتداء على منظمات الإغاثة وموظفيها الذين يقومون بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.