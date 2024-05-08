مصرع مئة شخص جراء الفيضانات في البرازيل

لقي 100 شخص حتفهم جراء الفيضانات المدمّرة التي اجتاحت جنوب البرازيل على مدى أيام، حسبما أعلنت قوة الدفاع المدني التي تتولى عمليات الإغاثة من الكوارث الأربعاء.

وتضّررت حوالى 400 بلدة جراء أسوأ كارثة طبيعية تضرب ولاية ريو غراندي دو سول، بينما أُصيب مئات الأشخاص ولا يزال 128 شخصاً في عداد المفقودين، كما أُجبر 160 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

وقامت فرق البحث والإنقاذ الأربعاء بإجلاء الأشخاص المحاصَرين في منازلهم في عاصمة الولاية بورتو أليغري ومدن وبلدات أخرى.

وفي الوقت ذاته، حثّت السلطات السكان على عدم العودة إلى المناطق المتضرّرة بسبب الانزلاق المحتمل للتربة والمخاطر الصحية.

وقالت المتحدثة باسم الدفاع المدني سابرينا ريباس إنّ “المياه الملوّثة يمكن أن تنقل الأمراض”.

من جهته، أفاد الاتحاد الوطني للبلديات بأنّ حوالى 100 منزل تضرّر أو دُمّر بسبب الأمطار والفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها الولاية، مع خسائر تقدّر بحوالى 4,6 مليارات ريال برازيلي (أكثر من 900 مليون دولار).

ووصل نهر غويبا الذي يمرّ عبر بورتو أليغري إلى مستويات تاريخية، فيما حذّر المسؤولون الثلاثاء من أنّ خمسة سدود معرّضة لخطر الانهيار.