مقتل ثلاثة عناصر شرطة في انفجار قنبلة شمال شرق أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن ثلاثة عناصر شرطة قتلوا وأصيب خمسة آخرون، الأربعاء، عندما انفجرت قنبلة أثناء مرور قافلتهم في ولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان، بعد أيام من اشتباكات دامية بين حركة طالبان ومزارعي الخشخاش.

وفي الصباح، انفجرت قنبلة “موضوعة على دراجة نارية (…) في مدينة فايز آباد”، عاصمة ولاية بدخشان، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية على موقع إكس.

وأضاف عبد المتين قاني أن “العبوة انفجرت بينما كانت قافلة الشرطة في طريقها لتدمير محاصيل الخشخاش، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة خمسة آخرين”.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس عناصر في طالبان يعتقلون عشرات الأشخاص قرب مكان الهجوم ويقتادونهم الى مركبات ويفتشون المنازل.

وقال أمين الله، وهو شاهد لم يرغب في ذكر اسمه الكامل، لوكالة فرانس برس إنه سمع انفجارا قويا ورأى قافلة لطالبان مستهدفة.

وأضاف أن “القوات الأمنية منعت على الفور الوصول إلى منطقة الهجوم”.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دراجة نارية متفحمة ومركبة عسكرية نخرها الرصاص.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم حتى منتصف اليوم.

وشهدت نهاية الأسبوع الماضي مواجهات أسفرت عن مقتل شخصين في بدخشان بين المزارعين الذين قاوموا قوات مكافحة المخدرات التابعة لطالبان، والتي فرضت القضاء على زراعة الخشخاش، المحظور منذ عام 2022.

وقال قرويون لوكالة فرانس برس إن عناصر طالبان اقتحموا منازلهم وكسروا الأبواب وأطلقوا النار على كل من حاول المقاومة.

وتظاهر عشرات الرجال هاتفين “الموت للإمارة” في إشارة إلى إمارة أفغانستان الإسلامية.

وأرسلت الحكومة وفداً رفيع المستوى إلى المنطقة ثم أكدت عودة الهدوء.

وأكد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد مساء الثلاثاء على موقع إكس أن “المشاكل الناتجة من حملة القضاء على حقول الخشخاش في بدخشان قد حُلّت”.

وتتعرض أفغانستان بانتظام أيضًا لهجمات يشنها تنظيم الدولة الإسلامية، تستهدف بشكل خاص أبناء طائفة الهزارة الشيعية، وخلفت مئات القتلى منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021.