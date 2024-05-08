اتفاق “مبدئي” بين دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية المجمدة

اتفاق “مبدئي” بين دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية المجمدة

توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى اتفاق “مبدئي” الأربعاء على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد لتسليح أوكرانيا، حسبما أعلنت الرئاسة البلجيكية للتكتل.

وقالت الرئاسة على منصة “اكس” بعد اجتماع لسفراء الدول الأعضاء “سيتم استخدام هذه الأموال لدعم الدفاع العسكري وإعادة إعمار أوكرانيا”.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالقرار على “اكس” معتبرةً أنه “لا يمكن أن يكون هناك رمز أكثر قوة”.

وكان الكرملين قد حذر الاتحاد الأوروبي من استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، مؤكداً أن “هذه القرارات (المتعلقة بالأصول)، ستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من اتخذوها”.