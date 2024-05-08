منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار جزر الباهاما الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاربعاء بقرار جزر الباهاما الاعتراف بدولة فلسطين معتبرة أنه خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتساهم في تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.

وثمنت المنظمة في بيان لها مثل هذه المواقف التي تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس وتدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

وجددت المنظمة دعوتها لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تبادر بإعلان هذا الاعتراف دعما للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس رؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعلنت وزارة خارجية جزر الباهاما في بيان لها ان مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وأوضح البيان “تعتقد حكومة جزر الباهاما أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير”.