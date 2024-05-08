بيان كويتي – تركي مشترك في ختام زيارة دولة لسمو أمير البلاد إلى جمهورية تركيا الصديقة

صدر اليوم الأربعاء بيان كويتي – تركي مشترك في ختام زيارة دولة قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى جمهورية تركيا الصديقة أمس الثلاثاء.

وجاء في البيان “انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين قيادتي دولة الكويت والجمهورية التركية وشعبيهما الصديقين والحرص المتبادل من القيادة السياسية في كلا البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة فيما بينهما وبمناسبة مرور ستين عاما على قيام العلاقات الرسمية بين البلدين الصديقين قام حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى الجمهورية التركية خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو 2024 حل فيها ضيفا عزيزا على فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي كان في مقدمة مستقبلي حضرة صاحب السمو أمير البلاد في مطار ايسنبوغا الدولي في أنقرة.

وأجرى صاحبا السمو والفخامة جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة مباحثات رسمية ضمت أعضاء الوفدين وقد اتسمت هذه المباحثات بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطابقها في أهمية توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وأكدا اعتزازهما البالغ بالعلاقات المتميزة بين الجانبين وشعبيهما.

وأشاد الجانبان بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات التجارية والاقتصادية وآليه التعاون الثنائي فيه بما يتضمن حجم التبادل التجاري بين البلدين ونشاط الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الجمهورية التركية بالإضافة إلى استثمارات الشركات التركية المباشرة في دولة الكويت.

وتم على هامش المباحثات التوقيع على عدد ست من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة في مجالات إدارة الكوارث الطبيعية والمناطق الحرة والرعاية السكنية والبنية التحتية بالإضافة الى مذكرة تفاهم بشأن انشاء حوار استراتيجي على مستوى معالي وزراء الخارجية والتوقيع على بروتوكول تنفيذي بشأن عقود شراء الصناعات الدفاعية ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة الكويت ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في الجمهورية التركية المتعلقة بإدارة الكوارث والطوارئ.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان دعم تركيا لسيادة دولة الكويت وسلامتها وأمنها الإقليمي مشددا على أن الاتصالات بين البلدين ستستمر بشكل وثيق على كافة المستويات معربا في الوقت نفسه عن تقديره للجهود الحميدة لدولة الكويت ودورها الإنساني الريادي على الصعيدين الاقليمي والدولي ومواقفها وسياساتها المتزنة الهادفة إلى تحقيق الازدهار للشعوب وتقريب وجهات النظر.

وبشأن التطورات في المنطقة أعرب البلدان عن القلق حيال الأوضاع في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة والجرائم التي ترتكب بحق الأشقاء الفلسطينيين والوضع الإنساني الكارثي هناك وما تواجه مدينة رفح جنوبي قطاع غزة من تهديد خطير سيؤدي إلى تهجير قسري للسكان نحو المجهول مؤكدين على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بمسؤولياتهم تجاه تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيجاد حل لهذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقلد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة الزيارة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسام الدولة التركية الوسام الارفع بالجمهورية تقديرا لدور سموه الكبير في الدفع بالعلاقات الثنائية.

وفي ختام الزيارة أعرب حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية التركية على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة موجها سموه الدعوة لفخامة الرئيس لزيارة دولة الكويت معربا عن اصدق تمنياته لفخامة رئيس الجمهورية التركية وللشعب التركي الصديق”.