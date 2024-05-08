سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى جمهورية تركيا

سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى جمهورية تركيا

بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن ظهر اليوم قادما من جمهورية تركيا الصديقة وذلك بعد زيارة دولة.

وقد رافق سموه رعاه الله وفد رسمي ضم كلا من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.