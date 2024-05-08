من الموقوفين

الداخلية: ضبط 6 أشخاص أثناء عملية بيع ديزل مدعوم من غير ترخيص وبأقل تكلفة

8 مايو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة مباحث محافظة الأحمدي ومحافظة العاصمة تمكنت من القاء القبض على 6 أشخاص من جنسية آسيوية متلبسين أثناء عملية بيع وشراء ديزل مدعوم (من غير ترخيص) وبسعر أقل تكلفة، وذلك من خلال الإنتشار الأمني واستمرار تكثيف الحملات الأمنية على مختلف المناطق، مؤكدة انه جاري احالتهم الى جهات الإختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
8 مايو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بيان كويتي – تركي مشترك في ختام زيارة دولة لسمو أمير البلاد إلى جمهورية تركيا الصديقة

8 مايو، 2024

سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى جمهورية تركيا

8 مايو، 2024

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى رئيس جمهورية تركيا الصديقة

8 مايو، 2024

سمو أمير البلاد يغادر جمهورية تركيا الصديقة بعد زيارة دولة

8 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى