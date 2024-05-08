حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية تركيا

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى رئيس جمهورية تركيا الصديقة

8 مايو، 2024
0 39 دقيقة واحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة هذا نصها: “فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،، يسرنا ونحن نغادر الجمهورية التركية الصديقة بعد زيارة دولة أن نعبر لفخامتكم عن بالغ تقديرنا وامتناننا لما لقيناه وأعضاء الوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة، عكسا عمق الروابط التاريخية الوثيقة وعلاقات الصداقة الراسخة بين بلدينا وشعبينا الصديقين.

ونؤكد أن هذه الزيارة تعزز آفاق التعاون البناء بين بلدينا الصديقين في كافة المجالات والميادين، بما يحقق أهدافهما المشتركة ومصالحهما المتبادلة، ويلبي آمال شعبينا الكريمين وتطلعاتهما نحو مزيد من التنمية والازدهار.

كما أود أن أعرب لفخامتكم عن أسمى معاني الشكر والعرفان على منحي (وسام الدولة)، مؤكدا اعتزازي بهذا الوسام الرفيع مثمنا هذه البادرة الكريمة من لدن فخامتكم، التي تعكس عمق علاقات الشراكة والصداقة بين بلدينا الصديقين.

وختاما.. أبعث لفخامتكم أطيب تمنياتي الشخصية لكم بموفور الصحة وتمام العافية، راجيا للجمهورية التركية وشعبها الصديق دوام التقدم والرفعة.

وتقبلوا فخامتكم خالص التقدير،،، مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت”.

المصدر
كونا
الوسوم
8 مايو، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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