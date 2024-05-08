سمو أمير البلاد يغادر جمهورية تركيا الصديقة بعد زيارة دولة

بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم جمهورية تركيا الصديقة وذلك بعد زيارة دولة.

وكان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار وزير الخزانة والمالية رئيس بعثة الشرف محمد شيمشك ووالي مدينة أنقرة واصب شاهين وقائد الحامية العسكرية لمدينة أنقرة اللواء أحمد كورو محمود وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا وائل يوسف العنزي وسعادة قنصل عام دولة الكويت لدى مدينة إسطنبول محمد سلطان الشرجي.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.