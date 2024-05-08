خالد الفلاح: الاستثمارات الوطنية تميزت في كافة المؤشرات المالية خلال الربع الحالي

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهية في 31 مارس 2024، حيث حققت الشـركة صافي ربح بقيمة 4.1 مليون دينار كويتي وبواقع 5.15 فلس للسهم الواحد خلال الربع الأول للعام الحالي، مقارنة بنفس الفترة لعام 2023 بلغ صافي الأرباح 1.07 مليون دينار كويتي بواقع 1.3 فلس للسهم الواحد، بارتفاع بلغت نسبته 282٪، ونمواً في إجمالي الأصول المدارة ، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشـركة الأم 195.81 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2024.

وفي هذا الصدد قال السيد / خالد وليد الفلاح – رئيس مجلس الإدارة لشـركة الاستثمارات الوطنية، حققت الشـركة أرباحاً ملحوظة في الربع الأول من 2024، حيث سجلنا بداية قوية للعام الحالي في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الشـركة وتعزيز مكانتها الرائدة والقاعدة المتينة والأداء التشغيلي المتميز الذي نتج عنه تسجيل أرباح مجزية في جميع المؤشرات المالية الرئيسية، بالإضافة إلى قدرتها الحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة عالية.

وأوضح الفلاح بأنه على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال الآونة الأخيرة، إلاَ أن الشـركة واصلت نجاحها المستمر الذي يرتكز على تنمية نموذج أعمالها وأسس صلبة مدعومة بالتنوع الاستراتيجي المرن، واقتناص الفرص الواعدة، والحد من المخاطر. كما تؤكد الاستثمارات الوطنية التزامها على القدرة على التكيف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل.

وذكر الفلاح بأن الاستثمارات الوطنية سجلت ارتفاعاً بنسبة 11.37% في اجمالي الموجودات البالغة 277.66 مليون دينار كويتي كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 249.30 مليون دينار كويتي في نهاية العام الماضي، ونمواً في الإيرادات الشاملة الأخرى التي بلغت 18.45 مليون دينار كويتي بنسبة 362% مقارنة بخسائر شاملة أخرى بلغت 7.03 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع في الإيرادات الشاملة بنسبة 479% والتي بلغت 22.55 مليون دينار كويتي، مقارنة بالعام الماضي خلال نفس الفترة حيث بلغت الخسائر الشاملة 5.96 مليون دينار كويتي.

وأوضح الفلاح بأن الاستثمارات الوطنية مستمرة في سعيها الجاد نحو تميز الأداء والمحافظة على مكانتها وتعزيز دورها الريادي محلياً وإقليمياً رغم الظروف الاقتصادية المعهودة، وذلك تأكيداً على تقديم الشـركة لأفضل الخدمات التي تساعدها في المحافظة على مصالح عملاء ومساهمي الشـركة على حد سواء، وأيضاً تقديم منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة وفقاً لمتطلبات عملائها لتحقيق أهدافهم الاستثمارية، من حيث عمليات الإدارة والتواصل مما يساهم في تحقيق التنوع الاستثماري الجغرافي وتوسيع نطاق خدمات الشـركة الاستثمارية إلى مناطق جديدة إقليمياً ودولياً من خلال استراتيجية الشركة الحصيفة.

ريادة بارزة

من جهة أخرى، أكد الفلاح على الاحترافية التي تعمل بها الاستثمارات الوطنية، فقد حازت الشـركة على الجوائز المميزة من قبل يوروموني وذلك للعام الثاني على التوالي عبر قطاع الثروات في الشـركة، فبالإضافة إلى فوز ها بجائزة أفضل شركة لإدارة الثروات في الكويت لعام 2023، حازت الاستثمارات الوطنية على جائزتين مميزتين وهما جائزة “الأفضل في تقديم الخدمات للشـركات العائلية في الكويت”، وجائزة “الأفضل في تقديم الخدمات للجيل القادم في الكويت 2024″، ومن ضمن الإنجازات البارزة نجاح الاستثمارات الوطنية لتصبح ضمن قائمة فوربس الشـرق الأوسط كإحدى أقوى مديري الأصول في الكويت.

وأضاف الفلاح بأن شركة الاستثمارات الوطنية دعمت مفهوم الاستدامة حيث أصبحت محركاً حاسماً لتعزيز فرص ترسيخ النهج المستدام من خلال تبني مسئولية ذات نهج استباقي في عدة مجالات، وهي بصدد إطلاق التقرير الخاص بالاستدامة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لاستراتيجية شركة الاستثمارات الوطنية الحصيفة ورؤيتها الحكيمة في إبراز دورها في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق صورة ذهنية إيجابية عن الشـركة في المجتمع في تبني مفهوم الاستدامة.

وعلى صعيد استراتيجية التحول الرقمي تواصل الاستثمارات الوطنية في طرح الحلول المقدمة لعملاء الشـركة، حيث أظهرت استجابة إيجابية نحو هذه الخدمات الرقمية المتماشية مع متطلبات العملاء بناءاً على استراتيجية الشركة.

كما أشار الفلاح إلى جهود الشـركة الملحوظة في مجال المسؤولية الاجتماعية التي اتسمت بالتباين والشمولية على نطاق واسع، حيث قامـت شركة الاسـتثمارات الوطنيـة بتقديــم الرعايــة لنــادي إدارة التسويق لـدى كليـة العلـوم الإداريـة في جامعـة الكويت خلال الربع الحالي بدعم عدداً من الأنشطة والفعاليات التعليمية والأكاديمية، والذي يهدف إلى دعم طلاب الكلية من خلال المبادرات التعليمية التي تتضمن تقديم دورات تدريبية متخصصة للاستثمار وتطوير خبراتهم في مجال العمل الاستثماري والمالي. وفي إطار الاستجابة الإنسانية في المجالات الخيرية قامت الشـركة بتقديم الدعم المادي للبنك الكويتي للطعام والإغاثة خلال شهر رمضان الكريم، والتي تعتبر جمعية إنسانية تطوعية لها بصمات إنسانية واضحة وتضطلع بدور كبير ورائد في مبادرات خدمة المجتمع.

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فهد المخيزيم

فرص ونجاحات مستمرة

ومن جهة أخرى أشاد السيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشـركة الاستثمارات الوطنية بالأداء والجهود الملحوظة لإدارة خدمات الاستشارات المالية في استقطاب استثمارات وخدمات استشارية متميزة، حيث بلغت قيمة الصفقات حتى الآن ما يفوق النصف مليار دولار أمريكي ، تضمنت عدة عمليات وصفقات استثمارية منها إتمام أول عملية إصدار أسهم ممتازة في الكويت، وأيضاً الحصول على خطاب استحواذ غير ملزم لعملية بيع من مستثمر استراتيجي ، بالإضافة إلى تفويض جديد لزيادة رأس مال كيان مدرج ومجموعة قوية من المعاملات الاستشارية التي تغطي الاكتتاب العام وعمليات الدمج والاستحواذ.

أما بالنسبة لإدارة الاستثمارات البديلة، أوضح المخيزيم بأن الاستثمارات الوطنية قد حصلت على موافقة الجهات المعنية لتسويق صندوق ائتمان عقاري ، بالإضافة إلى استمرار جهودها في التخارج من عدة استثمارات سابقة والتي تمثلت في التخارج من مجموعة من الأصول في شركتين مستثمر فيهما، إضافة إلى الانضمام لتحالف استثماري للاستحواذ على حصة في مجموعة مستشفيات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن أداء قطاع مينا للاستثمارات المسعرة، أشار المخيزيم إلى تميز الربع الأول من عام 2024 بالأداء الاستثنائي لصناديق الأسهم الاستثمارية لشـركة الاستثمارات الوطنية، والذي يعكس مدى تميز ونجاح الإدارة في تبني استراتيجيات تهدف إلى تحقيق عوائد مالية لعملاء الشـركة ومتفوقة على نظيراتها في السوق، حيث حقق صندوق “الوطنية الاستثماري”، أحد أكبر الصناديق المحلية التقليدية، أداءً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2024. وعند مقارنة هذا الأداء بصناديق الأسهم التقليدية المحلية التي تزيد قيمتها عن 50 مليون دينار كويتي، فإن صندوق الوطنية هو الصندوق الأفضل أداءً مقارنةً بنظرائه بشـركة الاستثمارات الوطنية خلال الربع الحالي، وأيضاً حقق صندوق “الدارج الاستثماري”، الصندوق المحلي المتوافق مع الشـريعة الإسلامية، عوائد إيجابية خلال الربع الحالي.

وفيما يتعلق بالصناديق الخليجية، كان لصندوق زاجل والذي يركز على قطاعي الاتصالات والخدمات نصيباً من العوائد المجزية في الربع الأول من عام 2024.

كما أضاف المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية تُظهر اهتماماً كبيراً في مجال صناعة السوق محلياً، حيث لعبنا دورًا مهمًا في تعزيز دور هذه الصناعة في بورصة الكويت من خلال زيادة حجم التداول على الأسهم التي نقوم بصناعة السوق لها، حيث قمنا بتوسيع محفظتنا كصانع سوق لتغطية مجموعة متنوعة من الشـركات المُدرجة في بورصة الكويت وجذب عملاء جدد، مما ساهم في تعزيز مكانة شركة الاستثمارات الوطنية كواحدة من أبرز مقدمي خدمة صانع السوق المحليين.

ومن جهة أخرى قال المخيزيم استطاع قطاع ادارة الثروات خلال الربع الأول للعام الحالي من استقطاب رؤوس أموال وتعزيز الأصول المدارة ، وذلك من خلال تقديم فرص وخدمات استثمارية جديدة، وكان ذلك بالرغم من التحديات الجيوسياسة والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والتي يترتب عليها تراجع و عدم استقرار اقتصادي في ظل البيانات الاقتصادية المتباينة عالمياً. وقد ترجمت هذه الجهود بزيادة عدد المحافظ الاستثمارية الجديدة بمعدل 7%.

وأشار المخيزيم إلى قطاع الاستثمارات العقارية الذي شهد تحسناً ملحوظاً، وشهد أيضاً ارتفاعاً في نسب الإشغال في العقارات التابعة للشـركة والعقارات المدارة من قبلها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نسب غير مسبوقة بلغت 100% في بعض العقارات، والمحافظة على استمرار العمل في تأجير الوحدات الشاغرة لرفع نسبة الإشغال إلى معدل قياسي. وقد تم بيع عقار سكني في منطقة المهبولة وقد حافظت الشـركة على معدل إشغال قوي بنسبة 89% لوقت البيع.

خدمات التحول الرقمي

وأفاد المخيزيم بمواصلة الاستثمارات الوطنية في طرح خيارات جديدة لخدمة التداول الإلكتروني، بالإضافة إلى عدة مزايا أخرى بهدف الاستخدام السلس والمرن من قِبل العملاء، كما طورت النظام العقاري الإلكتروني لتمكين المستأجرين من متابعة جميع الأمور المتعلقة بوحداتهم مثل طلبات الصيانة والدفع الإلكتروني، وكذلك متابعة أصحاب العقارات لأصولهم والتدفقات المالية الخاصة بهم، بالإضافة إلى تقوية وتنفيذ بروتوكولات الأمن السيبراني، وتحسين أداء الشبكة وتحديث البنية التحتية، وذلك لمواءمة مبادرات التحول الرقمي مع الأهداف الاستراتيجية للشركة، مما يساهم في نمو الأعمال ونجاحها بشكل عام.