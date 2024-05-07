الولايات المتحدة تشيد بدور الكويت في تسهيل عودة مواطنين أمريكيين وأوروبيين لبلدانهم من سوريا

أشادت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بالدعم الذي قدمته حكومة دولة الكويت في تسهيل عودة مواطنين أمريكيين وأوروبيين إلى بلدانهم من شمال شرق سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في الإيجاز الصحفي اليومي “نشكر شركاءنا ونثني على إظهارهم القيادة لاسيما الدعم الذي قدمته الحكومة الكويتية لتسهيل عودة مواطنين إلى بلدانهم”.

وأضاف ميلر أن الخارجية الأمريكية نجحت في إعادة 11 مواطنا أمريكيا وتسهيل عودة ستة مواطنين كنديين وأربعة هولنديين وفنلندي بمن فيهم ثمانية أطفال مشيدا ب “التنسيق الوثيق” مع الشركاء عبر الوكالات لاجراء عملية الاعادة المعقدة.

وأشار إلى أن هذه العملية تمثل “أكبر عملية إعادة فردية” لمواطنين أمريكيين من شمال شرق سوريا.

وأضاف أنه “ما زال هناك حوالي 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة غير سوريا في مخيمي (الهول) و(الروج) للنازحين معظمهم من الأطفال” داعيا “الحكومات أثناء قيامها بإعادة مواطنيها إلى إظهار الاهتمام والمرونة لضمان بقاء الأسر مجتمعة إلى أقصى حد ممكن”.

وأكد ميلر أن الحل الدائم والوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومنشآت الاعتقال في شمال شرق سوريا يتمثل في إعادة المواطنين إلى دولهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع مشددا على التزام بلاده “بمساعدة الدول التي تسعى لإعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا وإيجاد الحلول لغير القادرين على العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم”.