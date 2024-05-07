السعودية تدين اعتداء مستوطنين على قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة

السعودية تدين اعتداء مستوطنين على قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة

دانت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأردن كانت في طريقها لقطاع غزة المحاصر.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن تكرار هذه الاعتداءات هو نتيجة لفشل قوات الاحتلال الإسرائيلية في القيام بمسؤولياتها في ظل القانون الإنساني الدولي ويعتبر تواطئا ممنهجا لمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة.

وجددت الخارجية السعودية مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاضطلاع بمسؤوليته فيما يخص حماية وتأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى قطاع غزة بما يساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في وقت سابق اليوم إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلة مساعدات إنسانية وهي في طريقها إلى معبر (بيت حانون) شمال قطاع غزة وقاموا “بالعبث بحمولتها” في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.