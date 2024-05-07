رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

رئيس الوزراء الإسباني يدين “الهجمات الروسية ضد السكان المدنيين في الأيام الأخيرة” بأوكرانيا

7 مايو، 2024
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دان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء “الهجمات الروسية ضد السكان المدنيين في الأيام الأخيرة وضد البنية التحتية الحيوية” في أوكرانيا.

وقال بيان صادر عن القصر الرئاسي الإسباني ان ذلك جاء في اتصال هاتفي لسانشيز مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح البيان ان الرئيسين اتفقا على أهمية مؤتمر إحلال السلام في أوكرانيا الذي سيعقد في سويسرا الشهر المقبل مشيرا إلى أن سانشيز أكد لزيلينسكي دعم بلاده الكامل لموقف أوكرانيا لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس احترام القانون الدولي.

وأضاف أن الطرفين استعرضا آخر التطورات في أوكرانيا والدعم العسكري الإسباني لها مشيرا إلى ان سانشيز أكد ان إسبانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا “مهما طال الأمر”.

المصدر
وكالات
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7 مايو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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