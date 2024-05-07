التلفزيون الإسباني: المظاهرات الطلابية تصل إلى الجامعات الإسبانية دعما للشعب الفلسطيني

قال التلفزيون الاسباني الرسمي اليوم الثلاثاء إنه بدأت المظاهرات الطلابية التضامنية مع فلسطين في الجامعات الاسبانية بعد موجة الاعتصامات التي اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية وعددا من الدول الأوروبية.

وذكر التلفزيون ان طلاب جامعة (برشلونة) بدأوا بنصب خيامهم أمام كلية الفلسفة للاعتصام تحت شعار (فلسطين حرة) لافتا إلى ان الاعتصام يحظى بتأييد الهيئة التدريسية وإدارة الجامعة.

وأضاف ان المتظاهرين يطالبون بإيقاف “التواطؤ” مع الاحتلال الإسرائيلي وجامعاته وإيقاف الإبادة الجماعية في فلسطين.

وأوضح التلفزيون ان الطلاب في جامعات إسبانية أخرى في العاصمة (مدريد) وفي (فالنسيا) وإقليم (بلاد الباسك) و(إشبيلية) و(سرقسطة) ينسقون لبدء حراك طلابي في الأيام القليلة المقبلة علما ان طلابا في جامعة (لا كومبلوتنسي دي مدريد) سيبدؤون اليوم الاعتصام للتعبير عن رفضهم لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.