المظاهرات الطلابية تصل إلى الجامعات الإسبانية دعما للشعب الفلسطيني

التلفزيون الإسباني: المظاهرات الطلابية تصل إلى الجامعات الإسبانية دعما للشعب الفلسطيني

7 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

قال التلفزيون الاسباني الرسمي اليوم الثلاثاء إنه بدأت المظاهرات الطلابية التضامنية مع فلسطين في الجامعات الاسبانية بعد موجة الاعتصامات التي اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية وعددا من الدول الأوروبية.

وذكر التلفزيون ان طلاب جامعة (برشلونة) بدأوا بنصب خيامهم أمام كلية الفلسفة للاعتصام تحت شعار (فلسطين حرة) لافتا إلى ان الاعتصام يحظى بتأييد الهيئة التدريسية وإدارة الجامعة.

وأضاف ان المتظاهرين يطالبون بإيقاف “التواطؤ” مع الاحتلال الإسرائيلي وجامعاته وإيقاف الإبادة الجماعية في فلسطين.

وأوضح التلفزيون ان الطلاب في جامعات إسبانية أخرى في العاصمة (مدريد) وفي (فالنسيا) وإقليم (بلاد الباسك) و(إشبيلية) و(سرقسطة) ينسقون لبدء حراك طلابي في الأيام القليلة المقبلة علما ان طلابا في جامعة (لا كومبلوتنسي دي مدريد) سيبدؤون اليوم الاعتصام للتعبير عن رفضهم لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر
وكالات
الوسوم
7 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء الإسباني يدين “الهجمات الروسية ضد السكان المدنيين في الأيام الأخيرة” بأوكرانيا

7 مايو، 2024

الأمم المتحدة: قرار إخلاء رفح “غير إنساني”

6 مايو، 2024

البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتانياهو الاثنين بشأن رفح

6 مايو، 2024

فرنسا تجدّد “معارضتها الصارمة لهجوم الاحتلال على رفح”

6 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى