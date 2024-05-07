الموقوفين

الداخلية: ضبط شخصين من الجنسية الافريقية يقومان بعمليات النصب والاحتيال

7 مايو، 2024
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اسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية “ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير” عن ضبط شخصين من الجنسية الافريقية يقومان بعمليات النصب والاحتيال عن طـريق إيهام الأشخـاص باستبدال العـملات (الدولار) بأقل من قيمتها السوقية، حيث يطلبون مقدم كرسوم “لتحويل” الأموال من خلال تحويل بنكي وبعد الاستيلاء على المبلغ يتم قطع التواصل، وتم احالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتحذر وزارة الداخلية الإخوة المواطنين والمقيمين من التعامل مع العمليات الوهمية أو المواقع المجهولة في تحويل المبالغ المالية وذلك لعدم تعرضهم الى النصب والإحتيال.

المصدر
وزارة الداخلية
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7 مايو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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