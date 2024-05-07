بنك برقان يرعى مشاركة طلاب كويتيين في مباراة لكرة القدم في المملكة المتحدة

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت، أعلن بنك برقان مؤخراً عن رعايته مشاركة طلاب كويتيين في مباراة لكرة القدم بين جامعتي بريستول وغرب إنكلترا، والتي استضافتها أكاديمية “بريستول روفرز” الإنكليزية في ملعب النادي التذكاري. وتأتي هذه الرعاية كجزء من برنامج بنك برقان الشامل للمسؤولية الاجتماعية وتماشياً مع رعايته لأكاديمية “بريستول روفرز” لكرة القدم في الكويت.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ طلال العيار، مسؤول أول – الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: “نفخر بطلابنا الكويتيين من جامعتي بريستول وغرب إنكلترا، وبمواهبهم الرياضية الاستثنائية. الأثر الإيجابي الذي يخلّفه برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية على أفراد مجتمعنا داخل الكويت وخارجها، يحثنا بشكل أكبر على الاستمرار في هذا النهج البناء. بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها أكاديمية بريستول روفرز لكرة القدم والاتحاد الوطني لطلبة الكويت بالمملكة المتحدة، تمكنا من رعاية مباراة الطلاب الكويتيين بنجاح، حيث شهدت حضور الكثير من الطلاب الكويتيين من الجامعتين. نسعى على الدوام لتحقيق أحلامهم ودعمهم لكتابة قصص نجاح مُلهمة في المجال الرياضي، ما يعكس التزامنا المستمر بدعم المواهب الشابة وتطوير القطاع الرياضي في الكويت”.

وشدد العيار على الدور الحيوي للرياضة في تشكيل شخصية الأطفال، والمراهقين والشباب، حيث تزرع فيهم قيماً ثمينة مثل الالتزام، والمثابرة، والتعاون، والانضباط والمسؤولية. ولتعزيز هذه القيم الرياضية، اغتنم بنك برقان فرصة تواجده بين أفراد مجتمعه في المملكة المتحدة حيث وزع كتيبات حملة “لنكن على دراية” التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المصرفي، وتعريفهم بالأمور التي يحتاجها الطلاب في الخارج لتحقيق الاستقلال المالي على نحو سديد.

من جانبه، صرّح السيد/ عبد العزيز الرومي، رئيس أكاديمية بريستول روفرز لكرة القدم في الكويت: “في أكاديمية بريستول روفرز لكرة القدم، نشهد كل يوم الروح الحماسية التي يتحلّى بها لاعبونا وحرصهم على النمو والتطور ليكونوا نجوماً ورياضيين محترفين. على الرغم من أن مستوى التزامهم وتفانيهم يساهم في سرعة تطورهم، إلا أن الدعم الذي يتلقونه في البيئة التي يعيشون فيها له تأثير كبير عليهم وخصوصاً في بلدهم. ولهذا، أودّ أن أعرب عن شكري لبنك برقان على الدعم الذي يقدمه للأكاديمية وجميع لاعبيها، بما يعزز من مسيرة رياضييها ويضمن نموهم على الصعيد البدني والعقلي والعاطفي”.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل دعمه لحملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية” للسنة الرابعة على التوالي، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، والبنوك المحلية.

وباعتباره أحد أبرز المساهمين في تطوير قطاع الرياضة في الكويت، يواصل بنك برقان جهوده لدعم الأفراد، والأندية والمؤسسات في تحقيق النمو والنجاح الرياضي. وتماشياً مع برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، قام بنك برقان برعاية العديد من الأحداث الرياضية البارزة، مثل مهرجان “فلير”، إضافةً إلى دعم العديد من الرياضيين الكويتيين المميزين، على المستوى الأولمبي والعالمي، إلى جانب دعمه للأندية والمنظمات الرياضية، مثل نادي البادل الكويتي والدوري الكويتي لكرة القدم للسيدات (KWFL).