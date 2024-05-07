“دوري زين” يواصل تشجيع اللاعبين الأكثر تألّقاً

واصلت زين تقديم جوائزها التشجيعية للّاعبين الأكثر تميّزاً في دوري زين لكرة القدم، وذلك خلال الحفل الذي استضافته في مقرّها الرئيسي بالشويخ لتقديم جوائز “أفضل لاعب بالجولة” للفائزين بالجولات الماضية من الدوري بدرجتيه المُمتازة والأولى بالشراكة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وبحضور الإدارة التنفيذية.

وتم التكريم بحضور الرئيس التنفيذي لزين الكويت نواف الغربللي، وأمين عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم صلاح القناعي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس اللجنة الفنية عبدالعزيز حمادة، وأعضاء اللجنة حسين حاكم وحسين المطيري، واللاعبين المُكرّمين، ومسؤولي زين والاتحاد.

على مستوى دوري زين المُمتاز، قدّمت زين جائزة أفضل لاعب بالجولة (500 د.ك) لكل من لاعب القادسية عيد الرشيدي عن الجولة 14، ولاعب الكويت محمد دحام عن الجولة 15، ولاعب الجهراء عثمان الرشيدي عن الجولة 16، ولاعب خيطان يعقوب الطراروة عن الجولة 17، ولاعب القادسية بدر المطوع عن الجولة 18.

تكريم نجم القادسية بدر المطوع

كما تم تكريم الفائزين على مستوى جولات مجموعة البطولة، وهم لاعب القادسية بدر المطوع عن الجولة الأولى بمجموعة البطولة، ولاعب القادسية عيد الرشيدي عن الجولة الثانية من مجموعة البطولة، ولاعب الكويت يوسف ناصر عن الجولتين الثالثة والرابعة من مجموعة البطولة، وحارس القادسية خالد الرشيدي عن الجولة الخامسة من مجموعة البطولة.

أما على مستوى دوري زين للدرجة الأولى، قدّمت الشركة جائزة أفضل لاعب بالجولة (200 د.ك) لكل من لاعب التضامن عبدالعزيز البشر عن الجولة 11، ولاعب الساحل فالح العجمي عن الجولة 12، ولاعب برقان مشعل الرشيدي عن الجولة 13، ولاعب اليرموك مشاري العازمي عن الجولة 14، ولاعب الصليبيخات فهد الهولي عن الجولة 15، ولاعب التضامن عبدالرحمن عجاج عن الجولة 16، ولاعب الساحل فهد السلامة عن الجولة 17، ولاعب اليرموك ناصر الفيلكاوي عن الجولة 18.

وقبل انطلاق الموسم الحالي من الدوري، قام الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتشكيل لجنة فنية تضم لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي يتم اختيار الفائزين بجوائز زين التشجيعية بناءً عليها، وهم عبدالعزيز حمادة رئيساً للجنة، وحمد العنزي، وأحمد موسى، وحسين حاكم، وحسين المطيري.

تكريم نجم الكويت يوسف ناصر

وتؤمن زين بأن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية أسهم في تألق الدوري الموسم الماضي وإضافة الحماس والمتعة إلى منافساته، ولهذا فهي تستمر بهذا الدعم هذا الموسم أيضاً، بل وحرصت على إضافة فئات جديدة إليها انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في دعم وتطوير الرياضة المحلية.

وتتضمن جوائز زين التشجيعية هذا الموسم: 10,000 د.ك جائزة أفضل لاعب في الموسم، و500 د.ك (لكل جولة) جائزة أفضل لاعب في الجولة، و5000 د.ك جائزة هدّاف الموسم، و5000 د.ك جائزة الهدّاف المحلّي للموسم، و5000 د.ك جائزة أفضل حارس في الموسم.

هذا بالإضافة إلى 3000 د.ك جائزة أفضل مُدرب في الموسم، و2000 د.ك جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم، و1000 د.ك جائزة أفضل صورة في الموسم، و200 د.ك (لكل جولة) جائزة أفضل لاعب في الجولة بدوري الدرجة الأولى.

كما تُقدّم زين أيضاً جوائزاً للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في مُسابقة “فانتسي دوري زين” بقيمة 10 آلاف د.ك، وهي أول لعبة لكرة قدم “الفانتسي” للدوري الكويتي الممتاز، ليصبح إجمالي الجوائز التي تُقدّمها للاعبين والجماهير ما يفوق 60 ألف د.ك، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري الكويتي.

تكريم حارس القادسية خالد الرشيدي