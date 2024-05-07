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كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان تستقبل وفد من جامعة الدفاع الوطني الباكستانية

7 مايو، 2024
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استقبلت كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة في زيارة رسمية وفد عسكري من جامعة الدفاع الوطني من جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة برئاسة العميد الركن عامر شهزاد وعدد من ضباط أعضاء هيئة التدريس ومشاركي دورة الحرب والأمن الوطني بجامعة الدفاع الوطني إسلام آباد.

وقد رحب آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة اللواء ركن طيار فهد فلاح فحيمان بالوفد الزائر، حيث اطلع الوفد على أقسام ومرافق الكلية المختلفة وآلية سير العملية التعليمية من مناهج ومحاضرات وتمارين، وتم خلال الزيارة مناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب للضباط منتسبي كليات القيادة والدفاع الوطني.

من الزيارة
من الزيارة
من الزيارة
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7 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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