إيران تأمل حدوث انفراجة في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أمل بلاده في حدوث انفراجة في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قلصت بشكل كبير منذ 2023 عمليات التفتيش المتعلقة بالتحقق من طبيعة برنامج طهران النووي.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن عبداللهيان أكد خلال لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مساء أمس الاثنين ان التعاون بين بلاده والوكالة الأممية يجب أن يستمر في “المسار الصحيح” ويجب أن “تشعر طهران بحدوث انفراجة من هذا التعاون”.

واعتبر عبداللهيان اتخاذ المواقف المحايدة والمهنية من غروسي بالإضافة إلى دعمه للتعاون بين إيران والوكالة “امرا مؤثرا في عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة”.

من جانبه أكد غروسي أهمية التعاون بين طهران والوكالة الذرية مشيرا إلى زيارته السابقة “الناجحة” إلى طهران والتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأعرب عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاقات “جيدة” خلال الزيارة الحالية لتعزيز التعاون بين الطرفين مشددا على أهمية التشاور بينهما للتوصل إلى تفاهم وتسوية القضايا ذات الصلة.

وكشف غروسي أمس الاثنين لدى وصوله إلى طهران أنه اقترح على المسؤولين الإيرانيين مجموعة من الإجراءات العملية الملموسة لاستعادة عملية بناء الثقة وزيادة الشفافية.

وتوصف الزيارة بأنها الأولى التي يقوم بها مدير الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران منذ مارس 2023.