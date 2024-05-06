المجلس البلدي

“البلدي” يصادق على اعتراض وزير البلدية الخاص باشتراطات أبنية السكن الخاص والنموذجي

6 مايو، 2024
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صادق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على اعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية على تعديل المجلس فيما يتعلق ببعض الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي.

ووافق المجلس على اقتراح تخصيص موقع لمنشأة لاستعادة المواد لإعادة تدويرها كما وافق على طلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باستقطاع جزء من موقع مركز بريد أم الهيمان وتخصيصه ليكون مركز البيانات الوطني لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث.

كما وافق المجلس على اقتراح تدوير قناني البلاستيك وأغطيتها ووافق على طلب مؤسسة البترول الكويتية إضافة نسب تجارية لمبنى مجمع القطاع النفطي بمنطقة الشويخ.

ووافق المجلس على تخصيص مواقف السيارات الملاصقة لقسائم السكن الخاص في كافة مناطق الكويت لأصحاب القسائم المطلة عليها ووافق على طلب وزارة الداخلية استحداث مواقف سيارات سطحية بالساحة الأمامية لمخفر شرطة الروضة.

المصدر
كونا
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6 مايو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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