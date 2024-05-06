الرئاسة الفلسطينية تحذر من بدء الاحتلال ارتكاب جريمة ابادة في رفح

الرئاسة الفلسطينية تحذر من بدء الاحتلال ارتكاب جريمة ابادة في رفح

حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين من أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي بدأت فعليا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح مدينة (رفح).

وحمل المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في بيان الإدارة الامريكية مسؤولية هذه السياسات الخطرة موضحا أن “واشنطن توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية”.

وقال إن “الإدارة الامريكية هي التي تشجع نتنياهو وقادته بالاستمرار في مجازرهم ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية كما يحدث في محافظة طولكرم ومخيماتها”.

وأضاف أبو ردينه أن “اجتياح رفح يعني أن نحو مليون ونصف مواطن فلسطيني سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية ومحاولات تهجير حذرنا منها سابقا لذلك نطالب الإدارة الأمريكية بالتحرك فورا ومنع الإبادة الجماعية والتهجير ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها ضد القانون الدولي قبل فوات الأوان”.

وأكد أن السلام والأمن في المنطقة لن يتم من دون حل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الاسلامية والمسيحية.