من حملة البلدية

بلدية الكويت: تحرير 13 مخالفه عدم تجديد اعلان وتركيب اعلان دون ترخيص

6 مايو، 2024
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انطلقت اول حملات الفرق التفتيشية لبلدية الكويت للكشف على تراخيص الإعلانات بأنواعها من قبل مفتشين مراقبة المحلات والإعلانات في ادارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة تضمنت عدم تجديد الاعلان وعدم صيانة الاعلان وإقامة اعلان تعريفي للنشاط بدون ترخيص وإضافة اعلان تعريفي للنشاط بدون ترخيص واستغلال مساحات وساحات بدون ترخيص من قبل البلدية.

واعلنت ادارة العلاقات العامة عن تكثيف فرق إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية تنفيذ حملات ميدانيه في نطاق المحافظات خلال شهر مايو الجاري تحت شعار (# رخّص_إعلانك ) للكشف على سريان تراخيص اعلانات المحال ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحلات والاعلانات.

وأشارت إلى أن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة مبارك الكبير نفذ حمله تفتيشية مكثفة للكشف على تراخيص الاعلانات واتخاذ كافة الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق تهدف هذه الحملات الميدانية المكثفة إلى رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافته إلى أن الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين وذلك من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بتنفيذها في المحافظة.

وأكدت الحملة الاولى التي تمت بمحافظة مبارك الكبير أسفرت عن تحرير 13 مخالفة تنوعت ما بين عدم تجديد الاعلان وإقامة اعلان تعرفي للنشاط بدون ترخيص وإضافة اعلان تعريفي للنشاط بدون ترخيص واستغلال مساحات وساحات بدون ترخيص من البلدية وعدم صيانة الاعلان بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية.

المصدر
بلدية الكويت
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6 مايو، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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