سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية الدورة 23

تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيم صباح اليوم حفل جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في الدورة الثالثة والعشرين (2023) وذلك بقصر بيان.

ووصل سموه رعاه الله إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح والسادة أعضاء اللجنة المنظمة العليا.

وتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتدشين النسخة الجديدة من مشروع مؤشر المعلوماتية.

هذا وألقت رئيس مجلس أمناء الجائزة كلمة هذا نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه الضيوف الكرام أقف أمام سموكم اليوم لاستبصار المشهد الحضاري من حولنا في عصر الخوارزميات وتدفق المعلومات إذ نجد أنفسنا على شفا تحول كبير تغلغلت فيه التكنولوجيا الرقمية فأحدثت طفرة هائلة وضعتنا أمام مسؤولية سد الفجوة التقنية وصون الخصوصية وحيث نقف على أعتاب هذا المنعطف دعونا نتذكر أننا مهندسو مصيرنا الرقمي فلنصممه بحكمة ونبنيه باقتدار.

ونحن في الجائزة ماضون في هذا المسار التنموي بأوسمتها وجوائزها وأنشطتها لا تفتر في تنفيذ الهمة ولا تتقاعس في تطويره العزيمة تحقيقا لرسالتها الطامحة التي أرساها مؤسسها سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني حفظه الله.

حضرة صاحب السمو إن المجتمع تثمر أزهاره وتترسخ جذوره كلما ارتوى من حكمة قادته واستقى من فكر المبدعين من أبنائه وجهد المتطوعين من بناته ونحن في الكويت حبانا الله تعالى بأمراء سموا بفكرهم وعطائهم فكانوا خير المكرمين للفائزين والمتطوعين والحصن الحصين للتطوير والتنوير فلهم منا الوفاء والولاء ولكويتنا الغالية الدعاء والرخاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كما ألقى محافظ مصرف البحرين المركزي خالد ابراهيم حميدان كلمة بمناسبة منح مصرف البحرين المركزي على وسام المعلوماتية هذا نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في البداية أن أعرب عن خالص التهاني لسموكم حفظكم الله بمناسبة تولي سموكم مقاليد الحكم كما أود أن أعرب عن خالص تمنياتي لسموكم بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت الشقيقة.

وإنه لمن دواعي سروري أن أتسلم من سموكم حفظكم الله وسام المعلوماتية نيابة عن مصرف البحرين المركزي فهذه الجائزة المرموقة جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية تمثل اعترافا بالجهود التي بذلت في مجال التحول الرقمي وتعد حافزا لمواصلة مسيرة المصرف وإنجازا يضاف إلى سلسلة إنجازات قطاع الخدمات المالية لمملكة البحرين على الصعيد الإقليمي والدولي في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

وختاما أسال المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت حكومة وشعبا تحت ظل قيادة سموكم الحكيمة وأن يبقيكم ذخرا لها ولشعبها الشقيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

هذا وقد تفضل سموه حفظه الله بتكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد وتم تقديم هدية تذكارية لسموه رعاه الله بهذه المناسبة.