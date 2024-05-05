سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس

جائزة ميامي الكبرى: نوريس يضع حداً لاحتكار فيرستابن ويحرز فوزه الأول

6 مايو، 2024
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وضع سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس حداً لاحتكار بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وأحرز فوزه الأول في سباقه الـ110 في بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بعدما أنهى جائزة ميامي الكبرى، الجولة السادسة للموسم، في الصدارة.

وبدا فيرستابن مرشحاً لفوزه الخامس في سادس سباق للموسم بعد إحرازه السبت سباق السرعة (سبرينت) وانهائه التجارب التأهيلية في الصدارة، لكن تدخل سيارة الأمان في اللفة 29 سمح لنوريس في التقدم على بطل العالم والتمسك بالصدارة حتى النهاية، ليمنح فريقه ماكلارين فوزه الأول منذ جائزة إيطاليا عام 2021 (الأسترالي دانييل ريكياردو).

المصدر
أ ف ب
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6 مايو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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