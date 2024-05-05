الإمارات ترسل 400 طن من المساعدات الغذائية لغزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين

الإمارات ترسل 400 طن من المساعدات الغذائية لغزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين

أعلنت الإمارات اليوم الأحد إرسال 400 طن من المساعدات الغذائية لقطاع غزة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا).

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك يأتي في إطار التزام الإمارات الثابت بتقديم الإغاثة ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة ولإيصال وتوزيع المساعدات الغذائية المنقذة للحياة والتي ستوفر الطعام لنحو 120 ألف شخص.

ونقلت (وام) عن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي القول إن قيام بلادها بإيصال وتوزيع المساعدات الغذائية بشكل آمن وناجح إلى قطاع غزة وخاصة لشمال القطاع يمثل خطوة هامة جدا في إطار توسيع نطاق الجهود الحالية بشأن المساعدات.

وأكدت الهاشمي التزام الإمارات وتضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيني لتخفيف المعاناة عن غزة فضلا عن مواصلتها مع الشركاء الدوليين لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وقامت الامارات بتسليم أكثر من 31 ألف طن من الإمدادات الإنسانية العاجلة حتى الآن بما في ذلك المواد الغذائية والإغاثية والطبية والتي تم إرسالها عبر 256 رحلة جوية و46 عملية إسقاط جوي و1231 شاحنة وست سفن.

ويتواصل عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ عملية (طوفان الاقصى) في السابع من اكتوبر الماضي مخلفا أكثر من 34654 شهيدا و77908 مصابين وفق آخر الاحصائيات الرسمية للسلطات الصحية في القطاع.