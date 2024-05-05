رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال في استقبال الرئيس الصيني لدى وصوله مطار أورلي في باريس

رئيس الوزراء الفرنسي يرحب بزيارة الرئيس الصيني إلى باريس

5 مايو، 2024
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رحب رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لفرنسا التي بدأها اليوم الأحد لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب أتال عبر منصة (إكس) عن سعادته باستقباله الرئيس الصيني مؤكدا “وفي عام 2024 نحتفل بمرور 60 عاما على علاقاتنا الدبلوماسية.. مرحبا بك في فرنسا”.

ووصل الرئيس الصيني في وقت سابق اليوم إلى باريس ليبدا غدا مباحثاته الرسمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة القضايا التجارية والجيوسياسية بما في ذلك البحث عن حل للحرب في أوكرانيا.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني بمناسبة الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفي أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي إلى بكين في إبريل 2023.

وتعد هذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى فرنسا منذ توليه السلطة في مارس 2013.

المصدر
وكالات
الوسوم
5 مايو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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