الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

ترامب يشبّه إدارة بايدن بالشرطة السرية لألمانيا النازية

5 مايو، 2024
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كثّف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتهاماته لإدارة خلفه الديموقراطي جو بايدن باستغلال النظام القضائي، مشبهًا إياها بالشرطة السرية لألمانيا النازية (غيستابو)، حسبما أفادت وسائل إعلامية أميركية الأحد.

وأدلى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر بتصريحات السبت في اجتماع مع مسؤولين من حزبه في مقر إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا (جنوب شرق)، بحسب تسجيل صوتي أرسله أحد المتبرعين المشاركين في الحفل لوسائل إعلام أميركية.

وقال ترامب السبت إن إدارة الديموقراطيين هي “إدارة غيستابو”، منتقدًا كذلك القضاة الموكلين التحقيق في القضايا الجنائية المرفوعة ضده، حسبما نقل الإعلام الأميركي.

من جهتها، قالت إدارة بايدن الأحد في بيان إن تصريحات ترامب تؤكد أن “حملته الانتخابية تتمحور حول شخصه وغضبه وانتقامه وكذبه”.

المصدر
أ ف ب
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5 مايو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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