قطاع غزة

مدير الاستخبارات المركزية الأميركية توجه إلى قطر لبحث مفاوضات الهدنة في غزة

5 مايو، 2024
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أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الأحد أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز توجه إلى الدوحة حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري لبحث الوساطة في الحرب بين الاحتلال وحركة حماس.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لحساسية الموضوع، إن بيرنز في طريقه إلى العاصمة القطرية لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تشارك بلاده في الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

المصدر
أ ف ب
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5 مايو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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